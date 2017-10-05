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Стали известны основные маршруты возвращения террористов ИГ из Сирии в Европу
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    Стали известны основные маршруты возвращения террористов ИГ из Сирии в Европу

    10:18  5 Октября 2017
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    Стали известны основные маршруты возвращения террористов ИГ из Сирии в Европу

    Краснодар, 5 октября. В настоящее время многие иностранные боевики запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»1 возвращаются в страны Европы. По словам руководителя Антитеррористического центра государств СНГ генерал-полковника полиции Андрея Новикова, навоевавшиеся в Сирии террористы возвращаются теми же маршрутами, которыми попали туда.

    «Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства СНГ и Евросоюза теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта», — рассказал Новиков.

    Стали известны основные маршруты возвращения террористов ИГ из Сирии в Европу

    По словам руководителя АТЦ СНГ, наиболее вероятными маршрутами возвращения террористов являются пересадочные рейсы через аэропорты Турции. Кроме того, отметил Новиков в интервью РИА Новости, у проникающих в Европу террористов ИГ1 особенно популярен балканский маршрут, а также Венгрия, Польша, в меньшей степени Румыния и Швейцария.

    Стали известны основные маршруты возвращения террористов ИГ из Сирии в Европу

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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