На Кубе открылась выставка, посвященная 60-летию запуска первого спутника Земли

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Гавана, 5 октября. Фотовыставка «Первый в космосе» открылась в среду в столице Кубы.

Выставка, организованная представительством Россотрудничества на Кубе, посвящена 60-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Экспозиция разместилась в Музее революции – бывшем президентском дворце в центре Гаваны, передает ТАСС.

На открытии выставки представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский рассказал, что Куба присоединилась к Всемирной неделе космоса, которая проходит под эгидой ООН по случаю 60-й годовщины запуска спутника. На этой неделе в рамках празднования памятной даты проходят различные презентации, лекции и выставки на космическую тематику.

Вниманию посетителей фотовыставки «Первый в космосе» представлены экспонаты, рассказывающие об истоках советской космонавтики. Часть экспозиции посвящена запуску первого спутника: устройство космического аппарата и выведшей его на орбиту межконтинентальной баллистической ракеты, подготовка и запуск спутника. На одном из снимков запечатлено признание в американской газете: статья под заголовком «Русские выиграли гонку, запустив спутник Земли».

Ранее сообщалось о старте интернет-проекта «Советский спутник - первый в мире!» в рамках празднования годовщины запуска спутника, в рамках которого будут обнародованы уникальные архивные и музейные документы.

В мероприятий по случаю годовщины принимает участие и президент России Владимир Путин.