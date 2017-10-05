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Продажи автомобилей Volkswagen возросли в России на 15%
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    Продажи автомобилей Volkswagen возросли в России на 15%

    10:04  5 Октября 2017
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    Продажи автомобилей Volkswagen возросли в России на 15%

    Москва, 5 октября. Продажи автомобилей Volkswagen в сентябре возросли на 15%, сообщили аналитики агентства «Автостат».

    Как обратили внимание эксперты, количество проданных автомобилей Volkswagen в этом сентябре побило рекорд, установленный в этот месяц в 2014 году. За последний месяц в России продали 8057 машин, что на 15% больше, чем в прошлом году.

    Самой популярной у россиян оказался седан Polo. Второе место досталось Tiguan. Тройку лидеров продаж замыкает другой внедорожник — Touareg.

    Продажи автомобилей Volkswagen возросли в России на 15%

    Как передает «Телеканал 360», с начала 2017 года россияне приобрели 62 тысячи автомобилей Volkswagen. Это на 18% больше, чем показатели за десять месяцев прошлого года.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #volkswagen #продажи
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