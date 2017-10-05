Chrysler отзовет в России примерно 3 тысячи машин из-за проблем с электрикой

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Москва, 5 октября. Автопроизводитель Chrysler отзывает в России более 3 тысяч автомобилей. Отзыву подлежат транспортные средства, которые были реализованы с апреля 2010 года по декабрь 2015 года.

Об этом сообщило на своем сайте Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат автомобили Chrysler Sebring, Dodge Caliber и Jeep моделей Compass и Patriot. Причиной отзыва машин является контроллер удерживающих систем. В Росстандарте сообщили, что «в момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания».

Представители изготовителя проинформируют владельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для замены контроллера удерживающих систем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.