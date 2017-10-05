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Полиция США задержала мужчину, грозившего повторить бойню в Лас-Вегасе
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    Полиция США задержала мужчину, грозившего повторить бойню в Лас-Вегасе

    9:46  5 Октября 2017
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    Полиция США задержала мужчину, грозившего повторить бойню в Лас-Вегасе

    Нью-Йорк, 5 октября. Сотрудники полиции американского штата Оклахома задержали мужчину, который угрожал устроить повтор «бойни в Лас-Вегасе» в городах Оклахома-Сити и Сант-Антонио.

    Как стало известно, 39-летний Родерик Ламар Робинсон был арестован после того, как опубликован на своей странице в социальной сети Facebook сообщение о том, что готов повторить стрельбу, которую устроили в Лас-Вегасе.

    Сотрудники полиции не уточняют, имели ли Робинсон при себе какое-то оружие. Однако в нынешней ситуации любая подобная угроза воспринимается крайне серьезно. Подозреваемый был задержан у себя дома 3 октября, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

    Полиция США задержала мужчину, грозившего повторить бойню в Лас-Вегасе

    Впоследствии стало известно, что задержанный уже разыскивается полицией штата Техас за хранение наркотиков.

    Напомним, что в ночь на 2 октября Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. В результате погибли 59 человек, пострадали около 500.

    Автор: Дима Оленин
    #стрельба #лас-вегас #оклахома
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