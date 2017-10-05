ИГ перебрасывает силы из Сирии в Пакистан

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Краснодар, 5 октября. В настоящее время запрещенная в России международная террористическая группировка "Исламское государство1" проводит переброску своих сил из Сирии - где окончательный разгром группировки под ударами сирийской армии и ВКС РФ практически неизбежен - на территорию Пакистана. Об этом рассказал руководитель Антитеррористического центра государств СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

Как сообщил Новиков в интервью РИА Новости, сейчас ИГ1 активно готовится к возобновлению деятельности в другой части мира, где политическая обстановка сейчас более благоприятна для развертывания сил террористов.

«С осени 2016 года наблюдается переброска значительных сил боевиков ИГИЛ1 из Сирии и Ирака на территорию Вазиристана (Пакистан), — сообщил Новиков на полях совещания руководителей спецслужб и органов безопасности России и иностранных партнеров в Краснодаре. — Решение военно-политических задач в Сирии, с одной стороны, снижает численность вооруженных радикалов на физическом уровне, с другой стороны, заставляет ИГИЛ1 изменить не только тактику, но и географию предстоящей активности».

Отметим, «Исламское государство Вазиристан» — непризнанное самопровозглашенное государство на пакистано-афганской границе, которое с 2001 года было оплотом афганского исламского движения «Талибан»1 (запрещено в России). Несмотря на неоднократные попытки пакистанских военных восстановить контроль над Вазиристаном, сделать этого так и не удалось. С относительно недавних пор в Вазиристане, как и в регионах Афганистана, активно действуют конкурирующие с талибами террористы ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.