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Общество
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Политика
РФ и Саудовская Аравия могут заключить сделку по поставке ракетных комплексов на $3 млрд
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    РФ и Саудовская Аравия могут заключить сделку по поставке ракетных комплексов на $3 млрд

    9:29  5 Октября 2017
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    РФ и Саудовская Аравия могут заключить сделку по поставке ракетных комплексов на $3 млрд

    Москва, 5 октября. СМИ сообщают, что Россия планирует продать Саудовской Аравии ракетные комплексы С-400 на $3 млрд.

    Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что в ходе визита короля Саудовской Аравии в Россию может быть заключен контракт на поставку ракетных комплексов С-400 «Триумф». Пакет документов на сумму около $3 млрд уже подготовлен российской стороной.

    Король Саудовской Аравии Сальман аль-Сауд прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на рынке нефти, международные отношения, в частности, ситуацию в Йемене, Египте и Сирии, а также военно-техническое сотрудничество.

    Автор: Юлия Кошкина
    #саудовская аравия #оружие
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