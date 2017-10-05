РФ и Саудовская Аравия могут заключить сделку по поставке ракетных комплексов на $3 млрд

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Москва, 5 октября. СМИ сообщают, что Россия планирует продать Саудовской Аравии ракетные комплексы С-400 на $3 млрд.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что в ходе визита короля Саудовской Аравии в Россию может быть заключен контракт на поставку ракетных комплексов С-400 «Триумф». Пакет документов на сумму около $3 млрд уже подготовлен российской стороной.

Король Саудовской Аравии Сальман аль-Сауд прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на рынке нефти, международные отношения, в частности, ситуацию в Йемене, Египте и Сирии, а также военно-техническое сотрудничество.