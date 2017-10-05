Крым готов принять миссию ОБСЕ во время выборов-2018

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Симферополь, 5 октября. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о готовности принять миссию ОБСЕ, если та пожелает приехать на полуостров.

«Конечно, мы готовы принять миссию. Пусть приезжают и смотрят. Пусть наблюдают за нами хоть сто раз», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Константинов также подчеркнул, что в Крыму никогда не пытались ничего приукрасить. Все выглядит так, как есть на самом деле. По его словам, у крымского парламента сохранились простые и понятные отношения с избирателями.

Ранее газета «Известия» сообщила, что на президентских выборах в следующем году полуостров Крым может войти в число территорий, где мониторинг будет вести Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Эксперты выражали желание посетить полуостров еще 10 сентября.

Напомним, что выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Вопрос участия нынешнего главы государства Владимира Путина в голосовании все еще обсуждается, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.