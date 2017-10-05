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Собянин пригласил москвичей 5 октября сходить бесплатно в музей Пушкина
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    Собянин пригласил москвичей 5 октября сходить бесплатно в музей Пушкина

    9:28  5 Октября 2017
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    Собянин пригласил москвичей 5 октября сходить бесплатно в музей Пушкина

    Москва, 5 октября. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что 5 октября посетить музей Пушкина и все его филиалы можно будет бесплатно в честь 60-летия учреждения культуры. 

    Об этом Собянин написал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», передает РИАМО

    «Завтра замечательный музей Пушкина отметит 60-летие. Вход в музей и филиалы будет свободным для всех желающих» — сообщил столичный градоначальник.

    5 октября бесплатно можно будет посетить Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке, Мемориальную квартиру А.С. Пушкина, Музей-квартиру Андрея Белого, Дом-музей В.Л. Пушкина, а также выставочные залы в Денежном переулке. Учреждения будут открыты с 12:00 до 21:00. 

    Кроме того, на официальной странице государственного музея А. С. Пушкина «ВКонтакте» появилась информация, что в четверг на площадках учреждения культуры в честь юбилея пройдут различные мероприятия, в том числе авторские экскурсии, мастер-классы, конкурсы, чтение стихов и многое другое.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #собянин #музеи
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