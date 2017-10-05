СБУ назвала причину задержания российского журналиста

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Киев, 5 октября. Служба безопасности Украины назвала ранее снятый сюжет причиной задержания журналиста телеканала НТВ Вячеслава Немишева в Киева, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста», — констатировала Гитлянская на своей странице в Facebook.

По ее словам, причиной задержания российского журналиста в Киеве стал ранее снятый сюжет. Гитлянская уточнила, что Немишев проводил расследование о вербовке детей в Донбассе украинскими спецслужбами для осуществления диверсий.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили, что Немышев был задержан в Киеве во время съемки репортажа. Журналиста отвезли в СБУ на допрос. Телеканал не мог с ним связаться.