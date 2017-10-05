Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Станции «зеленой» ветки метро в центре Москвы будут закрыты в воскресенье
Украина
СБУ назвала причину задержания российского журналиста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СБУ назвала причину задержания российского журналиста

    9:22  5 Октября 2017
    256

    СБУ назвала причину задержания российского журналиста

    Киев, 5 октября. Служба безопасности Украины назвала ранее снятый сюжет причиной задержания журналиста телеканала НТВ Вячеслава Немишева в Киева, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    «Служба безопасности Украины примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста», — констатировала Гитлянская на своей странице в Facebook.

    По ее словам, причиной задержания российского журналиста в Киеве стал ранее снятый сюжет. Гитлянская уточнила, что Немишев проводил расследование о вербовке детей в Донбассе украинскими спецслужбами для осуществления диверсий.

    Ранее в пресс-службе НТВ сообщили, что Немышев был задержан в Киеве во время съемки репортажа. Журналиста отвезли в СБУ на допрос. Телеканал не мог с ним связаться.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #сбу #нтв #журналист #немышев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83779

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107292

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29943

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44550

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26006
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        472
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        200
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        105
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11714