Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
СК РФ сообщил об обысках по делу ЮКОСа
Весь мир
Четкий сигнал России: зачем Канада приняла аналог «акта Магнитского»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Четкий сигнал России: зачем Канада приняла аналог «акта Магнитского»

    10:41  5 Октября 2017
    139

    Четкий сигнал России: зачем Канада приняла аналог «акта Магнитского»

    Палата общин парламента Канады приняла аналог «закона Магнитского». Все 277 депутатов, которые находились на заседании, единогласно приняли законопроект. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Отметим, что изначально чтение проекта закона в Палате общин планировалось еще 2 октября, однако состоялось лишь 4 октября. Документ теперь должен еще пройти процедуру чтения в Сенате Канады. Если законопроект будет одобрен, то он вступит в силу при наличии королевской санкции.

    Четкий сигнал России: зачем Канада приняла аналог «акта Магнитского»

    Так называемый аналог «закона Магнитского» дает Оттаве возможность конфисковать активы и имущества иностранных граждан, которые, по мнению канадского руководства, причастны к нарушению прав человека.  

    Антироссийская кампания

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Канада — главный торговый партнер США. Поэтому стоит ли удивляться, что сейчас в Оттаве решили принять участие в кампании по давлению на Россию.

    «Мы все прекрасно понимаем, что дирижером этой долгой кампании выступили именно Соединенные Штаты. Если бы не воля Вашингтона, то, скажем, Евросоюз не стал бы вводить санкции против нас. Поражает повод, по которому в Канаде решили ввести ограничения против нашей страны. И тут неплохо было бы углубиться в историю. Напомню, еще до всех событий на киевском Майдане в США подготовили список санкций по так называемому «делу Магнитского». Был выбран совершенно ничтожный и малоубедительный повод для начала широкого давления на Россию», — пояснил Андрей Иванов.

    Четкий сигнал России: зачем Канада приняла аналог «акта Магнитского»

    Но, заметил эксперт, потом на Украине свершился госпереворот, Крым воссоединился с Россией, и поводы стали другими. В какой-то степени, более «солидными».

    «Но ощущение, что Канада все последние четыре года спала, а сейчас проснулась. Вспоминаются некоторые американские мультики, которые высмеивают канадцев. Но, шутки шутками, а на самом деле ситуация довольно печальная. Не стоит никого считать глупее себя. Поводом для санкций не случайно стало «дело Магнитского». Канадцы говорят, что не могут допустить нарушения прав человека в России. Они не кричат, что надо «оставить в покое Украину». Они дают четкий сигнал, что Запад не успокоится, пока не добьется смены власти в нашей стране. Нам говорят, что смотреть надо не на повод, по которому вводятся санкции, а сразу на цели. А цели эти очевидны — ослабление и дестабилизация России. Просто сейчас об этом фактически сказали открыто, без политесов», — резюмировал Андрей Иванов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие в Канаде аналога «акта Магнитского» не останется без ответа, сообщает Газета.ru.

    Автор: Илья Муромский
    #санкции #россия #канада
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83895

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107314

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29952

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44570

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26036
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        732
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        219
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        130
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11744