Четкий сигнал России: зачем Канада приняла аналог «акта Магнитского»

В Избранное

Палата общин парламента Канады приняла аналог «закона Магнитского». Все 277 депутатов, которые находились на заседании, единогласно приняли законопроект. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отметим, что изначально чтение проекта закона в Палате общин планировалось еще 2 октября, однако состоялось лишь 4 октября. Документ теперь должен еще пройти процедуру чтения в Сенате Канады. Если законопроект будет одобрен, то он вступит в силу при наличии королевской санкции.

Так называемый аналог «закона Магнитского» дает Оттаве возможность конфисковать активы и имущества иностранных граждан, которые, по мнению канадского руководства, причастны к нарушению прав человека.

Антироссийская кампания

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Канада — главный торговый партнер США. Поэтому стоит ли удивляться, что сейчас в Оттаве решили принять участие в кампании по давлению на Россию.

«Мы все прекрасно понимаем, что дирижером этой долгой кампании выступили именно Соединенные Штаты. Если бы не воля Вашингтона, то, скажем, Евросоюз не стал бы вводить санкции против нас. Поражает повод, по которому в Канаде решили ввести ограничения против нашей страны. И тут неплохо было бы углубиться в историю. Напомню, еще до всех событий на киевском Майдане в США подготовили список санкций по так называемому «делу Магнитского». Был выбран совершенно ничтожный и малоубедительный повод для начала широкого давления на Россию», — пояснил Андрей Иванов.

Но, заметил эксперт, потом на Украине свершился госпереворот, Крым воссоединился с Россией, и поводы стали другими. В какой-то степени, более «солидными».

«Но ощущение, что Канада все последние четыре года спала, а сейчас проснулась. Вспоминаются некоторые американские мультики, которые высмеивают канадцев. Но, шутки шутками, а на самом деле ситуация довольно печальная. Не стоит никого считать глупее себя. Поводом для санкций не случайно стало «дело Магнитского». Канадцы говорят, что не могут допустить нарушения прав человека в России. Они не кричат, что надо «оставить в покое Украину». Они дают четкий сигнал, что Запад не успокоится, пока не добьется смены власти в нашей стране. Нам говорят, что смотреть надо не на повод, по которому вводятся санкции, а сразу на цели. А цели эти очевидны — ослабление и дестабилизация России. Просто сейчас об этом фактически сказали открыто, без политесов», — резюмировал Андрей Иванов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие в Канаде аналога «акта Магнитского» не останется без ответа, сообщает Газета.ru.