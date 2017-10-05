Деятельность Путина одобряют более 80% россиян — ВЦИОМ
Москва, 5 октября. Как показывают опросы, проведенные в начала октября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на данный момент деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 82,2% граждан России. В сентябре, как отмечают социологи, рейтинги доверия к российскому руководству несколько снизились, однако остались на стабильно высоком уровне.
«Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре: по средним значениям за неделю с 85,3% до 82,2%», — отмечает ВЦИОМ.
При этом, несмотря на незначительное падение рейтингов доверия к главе правительства Дмитрию Медведеву и кабмину в целом, растут рейтинги российского парламента — Госдумы и Совета Федерации. На конец сентября они составили 53,2% и 59,7% соответственно. В то же время почти треть участников опроса не одобряет деятельности Думы.
«Данный тренд предсказуем и носит локальный по времени характер, и он не сопровождается улучшением положения представителей системной и несистемной оппозиции. В целом, зафиксированные показатели находятся в традиционно сложившемся коридоре», — приводит РИА Новости мнение руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.