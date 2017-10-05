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Общество
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Россия
Деятельность Путина одобряют более 80% россиян — ВЦИОМ
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    Деятельность Путина одобряют более 80% россиян — ВЦИОМ

    10:00  5 Октября 2017
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    Деятельность Путина одобряют более 80% россиян — ВЦИОМ

    Москва, 5 октября. Как показывают опросы, проведенные в начала октября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на данный момент деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 82,2% граждан России. В сентябре, как отмечают социологи, рейтинги доверия к российскому руководству несколько снизились, однако остались на стабильно высоком уровне.

    «Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре: по средним значениям за неделю с 85,3% до 82,2%», — отмечает ВЦИОМ.

    При этом, несмотря на незначительное падение рейтингов доверия к главе правительства Дмитрию Медведеву и кабмину в целом, растут рейтинги российского парламента — Госдумы и Совета Федерации. На конец сентября они составили 53,2% и 59,7% соответственно. В то же время почти треть участников опроса не одобряет деятельности Думы.

    Деятельность Путина одобряют более 80% россиян — ВЦИОМ

    «Данный тренд предсказуем и носит локальный по времени характер, и он не сопровождается улучшением положения представителей системной и несистемной оппозиции. В целом, зафиксированные показатели находятся в традиционно сложившемся коридоре», — приводит РИА Новости мнение руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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