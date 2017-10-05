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Общество
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Политика
Американский профессор рассказал о росте интереса к России в США
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    Американский профессор рассказал о росте интереса к России в США

    9:08  5 Октября 2017
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    Американский профессор рассказал о росте интереса к России в США

    Москва, 5 октября. Популярность предметов, связанных с Россией, в США высока, прежде всего – в области политических наук, заявил президент факультета политических наук и профессор Колумбийского университета Тимоти Фрай.

    По его словам, на фоне ухудшения двухсторонних отношений между Вашингтонов и Москвой, некоторые политики в США высказывают недовольство по поводу нехватки знаний о России. По мнению Фрая, фраза «Изучение России умирает» стала популярной в сообществе влиятельных людей, занимающихся определением политического курса Америки.

    Как рассказал профессор, интерес к России в США высок и прежде всего, это касается политики. Журнал American Political Science Review публикует ежегодно около 40 статей по всем четырем разделам политических наук. В 2016 году было опубликованы четыре статьи о России, а еще две скоро будут напечатаны.

    Фрай также привел в пример статью Эшли Рэндлетт, где говорится, что подтасовки на выборах не контролируются Крмелем. Ученые Тимоти Колтон и Генри Хейл опубликовали свое исследование об избирателях и партии «Единая Россия». Джордан Ганс-Морс опубликовал другую статью о развитии бизнеса в РФ.

    По словам Фрая, многочисленные публикации за короткий период о России говорят о высоком интересе к этой стране.

    Американский профессор рассказал о росте интереса к России в США

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #сша
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