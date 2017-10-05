Американский профессор рассказал о росте интереса к России в США

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Москва, 5 октября. Популярность предметов, связанных с Россией, в США высока, прежде всего – в области политических наук, заявил президент факультета политических наук и профессор Колумбийского университета Тимоти Фрай.

По его словам, на фоне ухудшения двухсторонних отношений между Вашингтонов и Москвой, некоторые политики в США высказывают недовольство по поводу нехватки знаний о России. По мнению Фрая, фраза «Изучение России умирает» стала популярной в сообществе влиятельных людей, занимающихся определением политического курса Америки.

Как рассказал профессор, интерес к России в США высок и прежде всего, это касается политики. Журнал American Political Science Review публикует ежегодно около 40 статей по всем четырем разделам политических наук. В 2016 году было опубликованы четыре статьи о России, а еще две скоро будут напечатаны.

Фрай также привел в пример статью Эшли Рэндлетт, где говорится, что подтасовки на выборах не контролируются Крмелем. Ученые Тимоти Колтон и Генри Хейл опубликовали свое исследование об избирателях и партии «Единая Россия». Джордан Ганс-Морс опубликовал другую статью о развитии бизнеса в РФ.

По словам Фрая, многочисленные публикации за короткий период о России говорят о высоком интересе к этой стране.