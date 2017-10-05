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Вашингтон, 5 октября. Президенту США Дональду Трампу доложили о вооруженном нападении на американских военных в Нигере, которое произошло около границы с Мали.

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли проинформировал американского лидера об инциденте по телефону, передает Reuters. Ранее стало известно, что совместный патруль США и Нигера попал под обстрел на юго-востоке африканской страны. В результате атаки трое американских военных были убиты.

По данным иностранных СМИ, инцидент произошел во время учебной миссии, когда военные находились в засаде.