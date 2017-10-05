Эксперт объяснил, как Украине может аукнуться признание России «агрессором»

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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. По задумке законодателя, Россия будет признана «страной-агрессором», а Донбасс — «оккупированной территорией». Накануне проект был рассмотрен профильными комитетами, далее его изучат парламентарии комитета нацбезопасности, после чего — рассмотрит Рада.

Представители Луганской и Донецкой Народных Республик уже раскритиковали законопроект, заявив, что он противоречит минским соглашениям. Каковы причины внесения Порошенко столь одиозного и плохо проработанного законопроекта — в материале Федерального агентства новостей.

«Причины инициации данной законодательной инициативы висят в воздухе. Заканчивается срок действия нормативных актов, принятых ранее, регламентирующих статус Донбасса. Киеву этот казус необходимо каким-либо образом преобразовать. Очевидно, что желания продлевать особый статус или принимать новый закон, предусматривающий иной вариант особого статуса, как это предполагает Минск-2, у Киева абсолютно никакого нет. Как паллиатив и родился закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает, что у Киева есть если не внятная стратегия, то хотя бы некое подобие плана. Что-то такое, что согласовывать с ДНР и ЛНР Киев, естественно, не собирается», — объясняет политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Брутер указывает, что Киев не получал заявки от своих политических спонсоров на инициацию закона о реинтеграции. Эксперт считает, что этим законопроектом украинские власти пытаются продемонстрировать, что у них есть некое позитивное намерение присоединить Донбасс. При этом политолог особо подчеркнул, что Порошенко и его приближенные ни разу не обмолвились о том, как именно они планируют это сделать.

«Очевидно, что здесь вариантов только два: первый — военный, второй может быть достигнут путем переговоров Соединенных Штатов и России. В первый я не верю совсем, во второй — не верю в значительной степени. Поэтому говорить о том, как это будет происходить, я не могу. Предполагаю, что в Киеве ни у кого тоже нет внятного ответа на этот вопрос, но они и не обязаны на него отвечать или даже знать ответ. Они могут сказать: «Наше видение таково, а как это получится реализовать на практике — это уже вопрос не к нам», — рассуждает Брутер.

Аналитик напоминает, что так называемая антитеррористическая операция на Украине продолжается уже без малого четыре года. Это не только противоречит Конституции страны, но и не устраивает политических оппонентов Порошенко. Брутер говорит, что даже если на Украине произойдет законное отлучение от власти нынешнего президента в результате выборов или импичмента, не исключено, что новый лидер захочет припомнить Порошенко его промахи. Нынешний глава государства ради своего же блага обязан привести законодательство в стране в состояние, соответствующее Конституции, а это значит, что АТО прекратит свое существование. Какую альтернативу власти предложат АТО — не так важно. Главный вопрос повестки, по мнению Брутера, заключается в следующем: либо парламенту и президенту Украины придется признать, что ЛНР и ДНР не являются территорией Украины, либо согласиться, что Киев продолжительное время попирал нормы украинской Конституции. Возможно, что Порошенко попытаются отстранить от власти за пренебрежение законом.

«Пока для этого не было оснований, но в любой момент ситуация может поменяться. Естественно, что украинское руководство это понимает и хочет от этого каким-то образом от этого дистанцироваться. Это один из вариантов, но, на мой взгляд, он не окончательный. Я думаю, что по этому поводу будут серьёзные сомнения у многих и сторонников, и противников Порошенко», — заключает политолог.

Также законопроект содержит норму, которой предлагается законодательно закрепить за Россией статус «страны-агрессора». Брутер говорит, что Украина не объявляет России войну и не закрывает от нее границу. Он напомнил, что несмотря на отсутствие между сторонами авиасообщения, из России на Украину ходят поезда, автобусы, автомобильный транспорт; осуществляется торговля, которая особенно распространена в приграничной зоне. Эксперт ссылается на статистику, согласно которой в 2017 году товарооборот между РФ и Украиной только увеличился. Также на Украине сейчас присутствует российский бизнес.

«В этой ситуации совершенно непонятно, что такое «агрессор» и каким образом он агрессию ранее проявил и продолжает выплескивать сейчас, поэтому термин «страна-агрессор» будет существовать исключительно для внутреннего употребления, чтобы, каким-то образом, опираясь на него, построить формат военной операции, которая будет проводиться», — считает Владимир Брутер.

Также политический аналитик отметил, что законодательное утверждение термина «агрессор» может быть использовано в переговорах с Западом как доказательство того, что Россия «официально» признана стороной, участвовавшей в разжигании вражды между украинскими властями и народными республиками. Но если Киев действительно захочет официально признать Россию «агрессором», ему придется объявить войну России, интернировать российских граждан, проживающих на Украине, а также оборвать все деловые контакты с соседним государством.