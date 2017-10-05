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Для кинопрокатчиков в России подготовили пакет «Матильда»
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    Для кинопрокатчиков в России подготовили пакет «Матильда»

    9:01  5 Октября 2017
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    Для кинопрокатчиков в России подготовили пакет «Матильда»

    Москва, 5 октября. Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин подготовил пакет «Матильда» в помощь владельцам кинотеатров и кинопрокатчикам, чтобы они знали, как нужно действовать в случае, если на них будут оказывать давление и требовать отказаться от показа фильма о Николае II и Матильде Кшесинской.

    «Ввиду непрекращающихся попыток ряда лиц, включая депутата Госдумы Натальи Поклонской , а также некоторых представителей региональных властей незаконно повлиять на принятие собственниками кинотеатров различных регионов России решений отказаться от проката кинокартины «Матильда» режиссера Алексея Учителя путем оказания административного давления, мы вынуждены предложить всем заинтересованным лицам использовать в качестве аргументов борьбы с мракобесами соответствующую памятку. Назовем ее «Пакет «Матильда» с аргументами для борьбы с мракобесами, — объяснил ФАН Добрынин. — Первое правило борьбы с мракобесом: расскажи всем о мракобесе. В первую очередь журналистам, затем адвокатам, а затем правоохранительным органам».

    В пакете всего 12 пунктов, каждый из которых говорит о том, как надо действовать в случае поступления угроз, либо давления со стороны органов власти. Авторы также напоминают, какие аргументы можно использовать в беседе с представителями власти, которые могут попытаться запретить показ, и куда необходимо обратиться в случае угроз со стороны экстремистов.

    Для кинопрокатчиков в России подготовили пакет «Матильда»

    Автор: Алия Садыкова
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