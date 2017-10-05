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Количество роботов превзойдет численность людей через 20 лет — ученые
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    Количество роботов превзойдет численность людей через 20 лет — ученые

    9:09  5 Октября 2017
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    Количество роботов превзойдет численность людей через 20 лет — ученые

    Сочи, 5 октября. К 2035 году количество роботов на Земле превзойдет численность людей, заявил глава компании Moven, выпускающей мобильные банковские приложения, Бретт Кинг в ходе лекции на форуме Finopolis 2017.

    «Я могу вам только посоветовать, будьте к роботам добры, — посоветовал Кинг участникам форума, — никогда не знаешь, что они для нас приготовят».

    По его мнению, к 2035 году количество роботов на Земле превзойдет население планеты. Эксперт считает, что через 20 лет по улицам городов будут передвигаться автопилотируемые автомобили и грузовики. Кроме того, многие виды деятельности перейдут в ответственность искусственного интеллекта.

    Количество роботов превзойдет численность людей через 20 лет — ученые

    Кинг также рассказал, что скоро появятся специальные интеллектуальные очки. Они позволят людям передавать друг другу информацию знаками, определять симпатичны ли они партнерам на свиданиях, а также распознавать, насколько честны политики во время выступлений, передает РИА Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #земля #роботы #искусственный интеллект #2035
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