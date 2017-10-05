Эксперт о покупке Варшавой угля из ДНР: Польша нанесла Украине удар ножом в спину

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В Польшу поставили партию угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. С таким признанием выступил глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Чистосердечное признание

«Какая-то маленькая фирма. С Донбасса ли — однозначно не понятно, но похоже, что так. Произошла поставка угля, 11 тысяч тонн. Это столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки», — заявил польский министр.

В то же время находящийся с визитом в Варшаве министр энергетики Украины Игорь Насалик назвал сложившуюся ситуацию крайне неприятной.

«Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий», — добавил он.

Нож в спину

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что народные республики Донбасса проходят свой тернистый путь на пути к мировым энергетическим рынкам. Ранее главы республик заявляли о возможности поставок угля в Иран и страны Магриба. Для этого рассматривался морской транспортный путь через Таганрог. Украинские власти, конечно, это слушали да смеялись. По их мнению, никто покупать уголь у непризнанных республик не должен был.

«Однако беда пришла к Киеву откуда не ждали. Геостратегический союзник и адвокат Украины в Европейском союзе вполне-таки легально купил уголь у республик. Браво, Варшава! И думается, что это только одна из сделок, о которой узнали СМИ, а настоящее их число останется неизвестным. Интересен путь поставки угля. Если он шел через Украину, то Киев должен был знать о ней и следовательно способствовал развитию угольной торговли Донбасса. А если через Россию и Белоруссию, то это подтверждает интеграции ДНР и ЛНР в Евразийское экономическое пространство и как следствие ЕАЭС. Подобным шагом Польша нанесла Украине удар ножом в спину. Уж от кого-кого, а от бывших панов украинские политики этого не ожидали», — резюмировал Антон Бредихин.

Как ранее сообщала Газета.ru, в июле этого года председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин отметил, что Донбасс готов полностью покрыть потребности Украины в угле.