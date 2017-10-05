Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Станции «зеленой» ветки метро в центре Москвы будут закрыты в воскресенье
Политика
ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

    8:56  5 Октября 2017
    467

    ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

    Москва, 5 октября. ВКС РФ в результате авиаудара уничтожили 49 боевиков, в том числе 7 лидеров террористов «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры».

    В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Российской военной разведкой были получены данные об экстренном сборе полевых командиров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб для обсуждения плана дальнейших действий, рассказал Конашенков. После подтверждения этих сведений было принято решение о нанесении воздушного удара, передает РИА Новости.

    В числе ликвидированных террористов были несколько лидеров «восточного сектора», в числе которых Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #авиаудар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83777

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107289

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29943

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44547

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26003
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        467
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        199
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        105
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11714