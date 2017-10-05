ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

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Москва, 5 октября. ВКС РФ в результате авиаудара уничтожили 49 боевиков, в том числе 7 лидеров террористов «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры».

В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российской военной разведкой были получены данные об экстренном сборе полевых командиров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб для обсуждения плана дальнейших действий, рассказал Конашенков. После подтверждения этих сведений было принято решение о нанесении воздушного удара, передает РИА Новости.

В числе ликвидированных террористов были несколько лидеров «восточного сектора», в числе которых Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

1 Организация запрещена на территории РФ.