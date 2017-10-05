Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Станции «зеленой» ветки метро в центре Москвы будут закрыты в воскресенье
Новости Сирии
Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» впал в кому после ранения при ударе ВКС РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» впал в кому после ранения при ударе ВКС РФ

    8:48  5 Октября 2017
    319

    Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» впал в кому после ранения при ударе ВКС РФ

    Москва, 5 октября. По последним данным, лидер запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому из-за ранения, полученного в ходе удара ВКС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    В настоящее время террористы «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб находятся в замешательстве после потери руководства группировки.

    «Уничтожение ВКС России командования «Джебхат ан-Нусры» и тот факт, что, по полученной информации, лидер группировки Абу Мухаммеда аль-Джуляни впал в кому после ранения, вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб», — объявил Конашенков в ходе брифинга Минобороны.

    Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» впал в кому после ранения при ударе ВКС РФ

    Напомним, ранее стало известно, что в ходе успешной операции ВКС РФ удалось обезглавить террористов «Джебхат ан-Нусры», которые сумели взять под контроль сирийскую провинцию Идлиб. Главарь террористов не погиб, но получил критические ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83777

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107289

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29943

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44547

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26003
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        472
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        200
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        105
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11714