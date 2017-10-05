Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» впал в кому после ранения при ударе ВКС РФ

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Москва, 5 октября. По последним данным, лидер запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому из-за ранения, полученного в ходе удара ВКС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В настоящее время террористы «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб находятся в замешательстве после потери руководства группировки.

«Уничтожение ВКС России командования «Джебхат ан-Нусры» и тот факт, что, по полученной информации, лидер группировки Абу Мухаммеда аль-Джуляни впал в кому после ранения, вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб», — объявил Конашенков в ходе брифинга Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе успешной операции ВКС РФ удалось обезглавить террористов «Джебхат ан-Нусры», которые сумели взять под контроль сирийскую провинцию Идлиб. Главарь террористов не погиб, но получил критические ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.