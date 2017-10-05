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Минобороны: ВКС РФ уничтожили крупнейший заглубленный арсенал «Ан-Нусры» в Идлибе
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    Минобороны: ВКС РФ уничтожили крупнейший заглубленный арсенал «Ан-Нусры» в Идлибе

    8:48  5 Октября 2017  /обновлено: 9:00  05 Октября 2017
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    Минобороны: ВКС РФ уничтожили крупнейший заглубленный арсенал «Ан-Нусры» в Идлибе

    Москва, 5 октября. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВКС РФ уничтожили крупнейший заглубленный арсенал «Ан-Нусры» в провинции Идлиб, где террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов.

    По словам Конашенкова, авиацией ВКС России уничтожен крупнейший заглубленный арсенал «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, сообщает РИА Новости. В этом месте террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов для ствольной, а также реактивной артиллерии.

    Конашенков заявил, что операция готовилась в течение длительного времени. Российская военная разведка изучала систему логистики подвоза террористами боеприпасов к опорным пунктам и в позиционные районы боевиков. После анализа информации, полученной по различным каналам, был определен район наиболее вероятного нахождения арсенала и его точные координаты.

    Известно, что склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, который предназначен для поражения заглубленных объектов. В результате пожара, который продолжался несколько часов, все боеприпасы выгорели полностью. 

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #идлиб
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