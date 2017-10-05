Минобороны: ВКС РФ уничтожили крупнейший заглубленный арсенал «Ан-Нусры» в Идлибе

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Москва, 5 октября. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВКС РФ уничтожили крупнейший заглубленный арсенал «Ан-Нусры» в провинции Идлиб, где террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов.

По словам Конашенкова, авиацией ВКС России уничтожен крупнейший заглубленный арсенал «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, сообщает РИА Новости. В этом месте террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов для ствольной, а также реактивной артиллерии.

Конашенков заявил, что операция готовилась в течение длительного времени. Российская военная разведка изучала систему логистики подвоза террористами боеприпасов к опорным пунктам и в позиционные районы боевиков. После анализа информации, полученной по различным каналам, был определен район наиболее вероятного нахождения арсенала и его точные координаты.

Известно, что склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, который предназначен для поражения заглубленных объектов. В результате пожара, который продолжался несколько часов, все боеприпасы выгорели полностью.

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