Ученые рассказали об эффективном методе предупреждения рака

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Москва, 5 октября. Ученые нашли способ предотвратить онкологические заболевания.

Американские специалисты установили взаимосвязь между лишним весом и возникновением 13 видов рака, передает «Свободная пресса».

В исследовании приняли участие 630 тысяч человек, имеющих злокачественные опухоли. Ученые выяснили, что ожирение у всех испытуемых стало одним из факторов развития болезни. Известно, что жир негативно влияет на многие органы организма, теперь ученые установили, что он также провоцирует рост онкоклеток. Риску подвержены мозг, молочные железы, почки, печень, женские органы.

Ученые рекомендуют держать вес под контролем. Это один из эффективных способов профилактики рака.