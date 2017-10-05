Эксперт считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение

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Москва, 5 октября. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение.

По мнению эксперта, внесенный президентом Петром Порошенко в Верховную раду проект, который без сомнения будет поддержан депутатами, может привести к обострению ситуации в Донбассе.

«Документ полностью противоречит Минским соглашениям и делает невозможным дальнейший переговорный процесс». Киев сознательно идет на дальнейший срыв договоренностям, поэтому такая позиция вызывает сильную озабоченность», — заявил Денисов «Свободной Прессе».

Как напоминает Газета.ru, озабочены новыми инициативами Киева в Луганской и Донецкой народных республиках, руководители которых уверены, что закон о реинтеграции может привести к войне.

«Документ — имитация выполнения Минских соглашений, а на деле – их нарушение», — заявил председатель Верховного совета ДНР Денис Пушилин.