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Украина
Эксперт считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение
Украина
Эксперт считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение
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    Эксперт считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение

    8:37  5 Октября 2017
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    Эксперт считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение

    Москва, 5 октября. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение.

    По мнению эксперта, внесенный президентом Петром Порошенко в Верховную раду проект, который без сомнения будет поддержан депутатами, может привести к обострению ситуации  в Донбассе.

    «Документ полностью противоречит Минским соглашениям и делает невозможным дальнейший переговорный процесс». Киев сознательно идет на дальнейший срыв договоренностям, поэтому такая позиция вызывает сильную озабоченность», — заявил Денисов «Свободной Прессе».

    Как напоминает Газета.ru, озабочены новыми инициативами Киева в Луганской и Донецкой народных республиках, руководители которых уверены, что закон о реинтеграции может привести к войне.

    «Документ — имитация выполнения Минских соглашений, а на деле – их нарушение», — заявил председатель Верховного совета ДНР Денис Пушилин.

    Автор: Константин Терехов
    #петр порошенко #киев #донбасс #украина
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