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ООН назвала Россию лидером в освоении космоса
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    ООН назвала Россию лидером в освоении космоса

    8:37  5 Октября 2017
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    ООН назвала Россию лидером в освоении космоса

    Нью-Йорк, 5 октября. Россия остается лидером в освоении космоса, заявила директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо.

    По ее словам, РФ активно сотрудничает с другими странами в этом вопросе. Симонетта ди Пиппо особо выделила запуск «Спутника-1» в 1957 году. По ее словам, это событие положило начало освоению космоса.

    Выступая на мероприятии в честь 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли, представитель ООН добавила, что РФ остается лидером в космической отрасли.

    Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что несмотря на трудности в двусторонних отношениях, Москва и Вашингтон продолжают совместно развивать космическую науку.

    ООН назвала Россию лидером в освоении космоса

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #космос #антониу гутерриш #симонетта ди пиппо
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