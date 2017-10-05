ООН назвала Россию лидером в освоении космоса

В Избранное

Нью-Йорк, 5 октября. Россия остается лидером в освоении космоса, заявила директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо.

По ее словам, РФ активно сотрудничает с другими странами в этом вопросе. Симонетта ди Пиппо особо выделила запуск «Спутника-1» в 1957 году. По ее словам, это событие положило начало освоению космоса.

Выступая на мероприятии в честь 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли, представитель ООН добавила, что РФ остается лидером в космической отрасли.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что несмотря на трудности в двусторонних отношениях, Москва и Вашингтон продолжают совместно развивать космическую науку.