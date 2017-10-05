Роскосмос выступил против идеи Люксембурга о добыче космических ресурсов частниками
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Москва, 5 октября. Роскосмос осудил принятый Люксембургом закон по легализации промышленной добычи полезных ископаемых в космосе частными компаниями.
Люксембург стал первым государством в Европе, которое законодательно одобрило промышленную добычу и продажу космических ресурсов, в частности, освоение астероидов. По мнению представителей Роскосмоса, подобные законы противоречат международному космическому законодательству и могут иметь негативные последствия, сообщает RT.
В Роскосмосе считают, что сейчас необходим многосторонний диалог по выработке нового правового режима освоения Вселенной. Представители Люксембурга, в свою очередь, заявили, что не нарушали никаких международных норм.