Роскосмос выступил против идеи Люксембурга о добыче космических ресурсов частниками

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Москва, 5 октября. Роскосмос осудил принятый Люксембургом закон по легализации промышленной добычи полезных ископаемых в космосе частными компаниями.

Люксембург стал первым государством в Европе, которое законодательно одобрило промышленную добычу и продажу космических ресурсов, в частности, освоение астероидов. По мнению представителей Роскосмоса, подобные законы противоречат международному космическому законодательству и могут иметь негативные последствия, сообщает RT.

В Роскосмосе считают, что сейчас необходим многосторонний диалог по выработке нового правового режима освоения Вселенной. Представители Люксембурга, в свою очередь, заявили, что не нарушали никаких международных норм.