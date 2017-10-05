Ученые из России научили нейросеть выявлять неэффективную рекламу

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Москва, 5 октября. Российские ученые разработали систему распознавания речи, анализирующую звонки потенциальных клиентов в компании. О ноу-хау рассказывают «Известия».

Новая технология позволяет анализировать поступающие звонки, их тему и озвученные тезисы, а также количество обращений с проводимыми рекламными кампаниями, таким образом оценивая их эффективность. В основе проекта — алгоритм распознавания речи, основанный на нейронных сетях.

«Особенность нашего продукта в том, что он способен распознавать спонтанную слитную речь, в то время как голосовые помощники в поисковых системах могут распознавать только отдельные короткие фразы», — поделился с изданием генеральный директор «Центра речевых технологий» Дмитрий Дырмовский.

Кроме того, по мнению экспертов, в ближайшем будущем технологии распознавания будут использоваться совместно с семантическим анализом текста для понимания его смысла. Это, к слову, позволит автоматизировать целые отрасли, такие как колл-центры.

Добавим, что новая разработка, как считают его авторы, будет полезна предприятиями, осуществляющим свою деятельность в таких сферах, как недвижимость, авто, медицина, финансы.

