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Украина
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Технологии
Ученые из России научили нейросеть выявлять неэффективную рекламу
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    Ученые из России научили нейросеть выявлять неэффективную рекламу

    8:22  5 Октября 2017
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    Ученые из России научили нейросеть выявлять неэффективную рекламу

    Москва, 5 октября. Российские ученые разработали систему распознавания речи, анализирующую звонки потенциальных клиентов в компании. О ноу-хау рассказывают «Известия».

    Новая технология позволяет анализировать поступающие звонки, их тему и озвученные тезисы, а также количество обращений с проводимыми рекламными кампаниями, таким образом оценивая их эффективность. В основе проекта — алгоритм распознавания речи, основанный на нейронных сетях.

    Ученые из России научили нейросеть выявлять неэффективную рекламу

    «Особенность нашего продукта в том, что он способен распознавать спонтанную слитную речь, в то время как голосовые помощники в поисковых системах могут распознавать только отдельные короткие фразы», — поделился с изданием генеральный директор «Центра речевых технологий» Дмитрий Дырмовский.

    Кроме того, по мнению экспертов, в ближайшем будущем технологии распознавания будут использоваться совместно с семантическим анализом текста для понимания его смысла. Это, к слову, позволит автоматизировать целые отрасли, такие как колл-центры.

    Добавим, что новая разработка, как считают его авторы, будет полезна предприятиями, осуществляющим свою деятельность в таких сферах, как недвижимость, авто, медицина, финансы. 
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #ученые #нейросети
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