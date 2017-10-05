Неизвестный расстрелял соратника Тимошенко у ресторана в Одессе

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Одесса, 5 октября. Неизвестный мужчина расстрелял заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Как пишут украинские СМИ, политик был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Отмечается, что неизвестный открыл огонь из винтовки, когда чиновник выходил из ресторана. В данный момент на месте происшествия работает полиция.

Напомним, Радковский занимает должность руководителя одесской областной партийной организации «Батьковщина» и является соратником Юлии Тимошенко.