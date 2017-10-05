РФПЛ единогласно поддержала введение видеоповторов в матчах чемпионата России

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Москва, 5 октября. В российской премьер-лиге футбол будут судить с видеповторами.

Правление Российской футбольной премьер-лиги единогласно приняло решение о введении в матчах чемпионата страны видеоповторов.

На реализацию нововведения уйдет не менее полугода. Сначала РФС необходимо получить разрешение от ФИФА и IFAB, затем выбрать, закупить и внедрить оборудование, обучить арбитров.

В РФПЛ рассчитывают повысить качество судейства. Эксперты, в свою очередь, высказывают некоторые опасения. Так, президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что использование технологий не застрахует игру от судейских ошибок полностью, но заметно повысит качество матчей, передает RT.

«Уйдёт неопределённость многих моментов, зрители станут непосредственными участниками событий. Они будут видеть, почему рефери принимает то или иное решение», — прокомментировал решение РФПЛ Геркус.

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев, напротив считает, что нововведения снизят динамику матча, а значит игра станет менее интересной для болельщиков.

«Если и вводить повторы, то нужно вместе с ними рассматривать и дополнительные меры: разрешить использовать видео не больше двух раз за тайм. Иначе выйдет не спорт, а сплошные остановки», — заявил Газзаев.

Газзаев добавил, что улучшить состояние футбола можно, если повысить квалификацию судей.

ФИФА выступает за инновации, но будут ли видеоповторы на чемпионате мира в 2018 году, пока не известно, так как решение этого вопроса остается за IFAB. Ожидается, что окончательный ответ будет дан в марте 2018 года.

Впервые система видоповторов была применена на клубном чемпионате мира по футболу — 2016 в Японии. В прошлом году «под камерами» прошел молодежный чемпионат мира в Южной Корее, а затем и Кубок конфедераций в России.