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Ресторан в Вашингтоне приготовит пиццу в честь дня рождения Путина
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    Ресторан в Вашингтоне приготовит пиццу в честь дня рождения Путина

    8:08  5 Октября 2017
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    Ресторан в Вашингтоне приготовит пиццу в честь дня рождения Путина

    Вашингтон, 5 октября. Пиццу под названием Hot Like Putin («Острый, как Путин») будут подавать посетителям ресторана в Вашингтоне в день рождения российского лидера Владимира Путина.

    Об этом рассказал менеджер Ledo Pizza Тарик Диаб. Отмечается, что акцию приурочили к дню рождения российского политика и продлится она с 7 по 9 октября. Как добавил Диаб, Путин – харизматичный лидер. Сотрудники пиццерии решили поздравить его с праздником, назвав острое блюдо в честь президента.

    Как пишет ТАСС, ресторан находится в Джорджтауне на Висконсин-авеню. Оно расположено недалеко от российского посольства.

    Напомним, Путин родился 7 октября 1952 года.

    Ресторан в Вашингтоне приготовит пиццу в честь дня рождения Путина

    Автор: Алия Садыкова
    #путин #пицца
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