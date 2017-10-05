Семенченко готовится блокировать работу Рады для срыва голосования по Донбассу

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Киев, 5 октября. Депутат Верховной рады Украины, бывший командир нацбатальона «Донбасс» Семен Семенченко объявил, что намерен провести сегодня одновременные акции внутри и у стен Рады, чтобы не допустить принятия внесенного президентом Петром Порошенко законопроекта «об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Завтра Порошенко будет пытаться провести два законопроекта «о реинтеграции». Можно долго перечислять опасности, которые они несут для Украины, но я назову только одну. И если бы она была всего одной, то для меня и моих побратимов этого было бы достаточно», — пишет Семенченко.

Гнев экс-комбата вызвало одно из важнейших положений украинского законопроекта о реинтеграции, оговоренное и в рамках минских соглашений — защита от уголовного и административного преследования и ответственности всех участников «событий» на территории Донецкой и Луганской областей.

«Мы не допустим глумления над памятью наших погибших товарищей», — обещает Семенченко.

По замыслу радикала, акция против законопроекта должна пройти одновременно у стен Рады, где соберутся члены батальона «Донбасс» и внутри Рады, где сторонники Семенченко «займут оборону». Семенченко призывает всех сочувствующих присоединиться к акции.

Напомним, ранее Семенченко объявил разом Порошенко и его соратников — Тымчука и Туку — «предателями Украины», которые «с самого начала работали на Кремль».