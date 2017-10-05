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Украина
Эксперт считает, что закон о реинтеграции Донбасса создаст опасное положение
Общество
Пранкеры Вован и Лексус попали в базу «Миротворца»
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    Пранкеры Вован и Лексус попали в базу «Миротворца»

    8:20  5 Октября 2017
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    Россияне Вован и Лексус попали в базу «Миротворца»

    Киев, 5 октября. Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) оказались в списке заблокированного в России киевского сайта «Миротворец».

    Об этом представители скандального ресурса сообщили на странице организации в Facebook. Россияне попали в списки «Миротворца» за то, что якобы «сознательно нарушили государственную границу Украины», приехав на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.

    Россияне Вован и Лексус попали в базу «Миротворца»

    Представители сайта «Миротворец» цель поездки Столярова и Кузнецова в Донбасс описывают как «незаконную коммерческую деятельность на территории временно оккупированной Донецкой области».

    Ранее  сообщалось, что пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, побеседовал от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.

    Автор: Алексей Громов
    #пранкер вован #пранкер лексус #сайт миротворец
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