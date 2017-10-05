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Донбасс: ВСУ за сутки обстреливали территорию ЛНР восемь раз
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    Донбасс: ВСУ за сутки обстреливали территорию ЛНР восемь раз

    7:56  5 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки обстреливали территорию ЛНР восемь раз

    Луганск (ЛНР), 5 октября. Киевские силовики в течение суток среды 4 октября открывали огонь по территории Луганской народной республики восемь раз.

    Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, обстрелы, в результате которых никто среди военнослужащих народной милиции и мирного населения не пострадал, велись с направлений Кондрашевской Новой, Крымского, Луганского и Новозвановки.

    По два раза в течение суток были обстреляны окрестности населенных пунктов Калиново, Фрунзе и Калиновка, по разу киевские силовики вели огонь по Смелому и Красному Яру.

    ВСУ открывали огонь по территории Луганской народной республики из стрелкового оружия, а также гранатометов АГС, РПГ и ГП. Как напоминает Газета.ru, во вторник киевские силовики обстреливали ЛНР девять раз.

    Автор: Константин Терехов
    #днр #всу #донбасс #лнр #обстрелы
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