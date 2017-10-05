Донбасс: ВСУ за сутки обстреливали территорию ЛНР восемь раз

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Луганск (ЛНР), 5 октября. Киевские силовики в течение суток среды 4 октября открывали огонь по территории Луганской народной республики восемь раз.

Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, обстрелы, в результате которых никто среди военнослужащих народной милиции и мирного населения не пострадал, велись с направлений Кондрашевской Новой, Крымского, Луганского и Новозвановки.

По два раза в течение суток были обстреляны окрестности населенных пунктов Калиново, Фрунзе и Калиновка, по разу киевские силовики вели огонь по Смелому и Красному Яру.

ВСУ открывали огонь по территории Луганской народной республики из стрелкового оружия, а также гранатометов АГС, РПГ и ГП. Как напоминает Газета.ru, во вторник киевские силовики обстреливали ЛНР девять раз.