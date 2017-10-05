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Крупная делегация из Норвегии впервые прибыла в Крым
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    Крупная делегация из Норвегии впервые прибыла в Крым

    7:51  5 Октября 2017  /обновлено: 7:54  05 Октября 2017
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    Крупная делегация из Норвегии впервые прибыла в Крым

    Симферополь, 5 октября. Делегация депутатов и бизнесменов из Норвегии впервые посетит Крым в октябре. Как рассказал заместитель председателя комитета республиканского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, делегация в составе 11 человек побывает в Крыму с 5 по 12 октября.

    Как отметил Гемпель, это первый визит такой крупной делегации на полуостров. Он добавил, что гостям сначала покажут достопримечательности, затем состоятся официальные встречи. Как пишет РИА Новости, в программе посещения делегации Крыма есть встреча с руководителем крымского парламента и главой правительства республики. По словам Гемпеля, главная цель мероприятий – развитие отношений между регионами и «прорыв информационной блокады вокруг Крыма».

    Ранее сообщалось, что Крым вдохновил французского певца на новую песню и концерт. Вдохновленный визитом в республику французский певец Мурад Бурави решил посвятить Крыму песню и мечтает дать здесь концерт.

    Крупная делегация из Норвегии впервые прибыла в Крым

    Автор: Алия Садыкова
    #норвегия #крым
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