Крупная делегация из Норвегии впервые прибыла в Крым

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Симферополь, 5 октября. Делегация депутатов и бизнесменов из Норвегии впервые посетит Крым в октябре. Как рассказал заместитель председателя комитета республиканского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, делегация в составе 11 человек побывает в Крыму с 5 по 12 октября.

Как отметил Гемпель, это первый визит такой крупной делегации на полуостров. Он добавил, что гостям сначала покажут достопримечательности, затем состоятся официальные встречи. Как пишет РИА Новости, в программе посещения делегации Крыма есть встреча с руководителем крымского парламента и главой правительства республики. По словам Гемпеля, главная цель мероприятий – развитие отношений между регионами и «прорыв информационной блокады вокруг Крыма».

Ранее сообщалось, что Крым вдохновил французского певца на новую песню и концерт. Вдохновленный визитом в республику французский певец Мурад Бурави решил посвятить Крыму песню и мечтает дать здесь концерт.