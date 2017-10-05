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Общество
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Общество
Специалисты назвали число жертв в случае возможного ядерного удара КНДР
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    Специалисты назвали число жертв в случае возможного ядерного удара КНДР

    7:54  5 Октября 2017
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    Специалисты назвали число жертв в случае возможного ядерного удара КНДР

    Вашингтон, 5 октября. Эксперты заявили, что ядерный удар КНДР по Сеулу и Токио может привести к гибели более двух миллионов человек.

    Сотрудник Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса Майкл Загурек обнародовал исследование, в котором указывается, что, согласно его подсчетам, гипотетический удар КНДР по столицам Южной Кореи и страны Восходящего солнца, приведет к гибели более 2 млн человек, сообщает сайт 38 North.

    Специалисты назвали число жертв в случае возможного ядерного удара КНДР

    Кроме того, в результате ядерного удара, различные ранения могут получить примерно 7 млн человек. Данные экспертов основываются на том, что Северная Корея использует все 25 ядерных боеголовок одновременно. 

    Ранее сообщалось, что ЦРУ назвало дату новых ракетных испытаний в КНДР. 

    Автор: Алексей Громов
    #япония #кндр #ядерное оружие #корея
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