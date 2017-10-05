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Общество
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Россия
Телефонным террористам в России заблокируют Сеть
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    Телефонным террористам в России заблокируют Сеть

    7:39  5 Октября 2017
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    Телефонным террористам в России заблокируют Сеть

    Москва, 5 октября. В Госдуме России предлагают усилить санкции за ложное сообщение о теракте и ввести новые квалифицирующие преступление признаки.

    Как пишет газета «Известия», парламентарии просят ужесточить наказание на подобное преступление. Законодатели намерены создать рабочую группу с участием представителей МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии для разработки поправок в УК РФ.

    В частности, инициаторы предлагают расширить статью 207 УК РФ, и добавить понятие «Преступление, совершенное с использованием Интернета». Эксперты объяснили, что вычислить нарушителей, использующих IP-телефонию, практически невозможно. В Госдуме РФ добавили, что необходимость дополнения УК стала очевидной после волны анонимных звонков о минировании общественных зданий в российских городах.

    Телефонным террористам в России заблокируют Сеть

    Автор: Алия Садыкова
    #минирование #ук рф #телефонный террорист
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