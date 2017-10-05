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Общество
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Украина
В Верховной раде заявили, что Крым и Донбасс вернутся к Киеву в 2019 году
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    В Верховной раде заявили, что Крым и Донбасс вернутся к Киеву в 2019 году

    8:01  5 Октября 2017
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    В Верховной раде заявили, что Крым и Донбасс вернутся к Киеву в 2019 году

    Киев, 5 октября. В Верховной раде назвали сроки предполагаемого возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. По мнению депутата Рады Натальи Веселовой, это произойдет в период между президентскими выборами в России и на Украине.

    Предполагаемым временем возвращения отколовшихся от Украины регионов депутат в беседе с украинским изданием назвала 2019 год. Впрочем, каким именно образом и по каким причинам Крым и Донбасс должны вернуться — депутат не раскрыла.

    «Вопрос о возврате Крыма и Донбасса Киеву решится в ближайшем будущем между двумя выборами — президентов России и Украины», — объявила Веселова.

    Депутат заявила, что в настоящее время в задачи украинских законодателей входит сделать так, чтобы следующие парламенты «не смогли изменить вектор направления развития Украины». 

    В Верховной раде заявили, что Крым и Донбасс вернутся к Киеву в 2019 году

    Напомним, 2019 год на Украине обещает быть очень бурным — ведь там в один год будут проходить и президентские, и парламентские выборы. При этом исход их в настоящее время предугадать очень трудно — ни одна политическая сила на Украине не пользуется значительным доверием населения, и пока что нет признаков того, чтобы кто-то из политиков смог увлечь за собой народ.

    В то же время экономическая обстановка на Украине будет продолжать ухудшаться — ведь в 2019 году Россия запускает сразу несколько инфраструктурных проектов, нацеленных на отмежевание от Украины. В 2019 году должны заработать газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые сделают нерентабельной поставку газа в Европу через украинскую газотранспортную сеть и лишат украинский бюджет значительной части дохода, а также метода давления на Европу. Кроме того, в 2019 году заработает мост в Крым и полуостров физически станет частью России. Откроется также и первая ветка железной дороги в Европу в обход Украины.

    В Верховной раде заявили, что Крым и Донбасс вернутся к Киеву в 2019 году

    Автор: Валентин Меликов
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