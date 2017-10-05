МИД РФ ждет качественной работы миссии ООН и ОЗХО по Хан-Шейхуну

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Нью-Йорк, 5 октября. Целесообразность продления мандата Совместного механизма ОЗХО и ООН по выяснению виновных в атаках с применением опасных веществ в Сирии зависит от того, сможет ли он выполнить «качественное расследование» инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом рассказал руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он отметил, что Россия выступает за проведение самого тщательного расследования, однако добиться его пока не удалось, так как миссия изучила информацию «поверхностно».

Ульянов подчеркнул, что окончательный доклад по инциденту в Хан-Шейхуне будет подготовлен в течение месяца. В одном из предыдущих отчетов эксперты возложили ответственность за три случая применения вредных веществ в САР на сирийскую армию, а еще за один - на боевиков ИГИЛ1 (запрещена в России).

Напомним, при участии России в сентябре 2013 года была принята резолюция Совбеза ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в 2014 году в 19 этапов из государства было вывезено 1200 тонны химических веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.

1 Организация запрещена на территории РФ.