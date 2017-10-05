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ЦРУ назвало дату новых ракетных испытаний в КНДР
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    ЦРУ назвало дату новых ракетных испытаний в КНДР

    7:26  5 Октября 2017
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    ЦРУ назвало дату новых ракетных испытаний в КНДР

    Вашингтон, 5 октября. Очередная провокация Пхеньяна будет приурочена к крупной дате, считают американцы.

    В Америке 9 октября отмечается национальный праздник День Колумба. На следующий день в КНДР будет праздноваться очередная годовщина создания Трудовой партии. Именно к этим событиям могут быть приурочены очередные ракетные испытания, считают в ЦРУ.

    Такое предположение озвучил заместитель помощника директора ЦРУ Ён Сук Ли, передает РИА Новости. Он отметил, что провокации КНДР часто приурочены к каким-то крупным датам.

    Также Ли считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын – рациональный игрок, а потому угрозы США, вероятнее всего, просто попытка получить свободу действий на Корейском полуострове.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал снизить накал риторики вокруг кризиса на Корейском полуострове. По мнению Путина, приемлемое решение проблемы будет найдено в том случае, если получится установить прямой диалог между странами региона, Пхеньяном и Вашингтоном.

    Автор: Юлия Кошкина
    #кндр #ракета #цру
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