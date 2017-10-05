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Необычное природное явление засняли на видео в Японии
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    Необычное природное явление засняли на видео в Японии

    7:33  5 Октября 2017
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    Необычное природное явление засняли на видео в Японии

    Токио, 5 октября. Жители Японии стали свидетелями необычного природного явления — особенной формы облака, которое сформировалось над городом Дзеэцу. Необычного небесного «дракона» наблюдали в провинции Ниигата.

    Как сообщает Daily Mail, местные жители были потрясены развернувшимся в небе спектаклем — сформированная потоками воздуха воронка из водяного пара постепенно «втянулась» в облака, слегка при этом вращаясь. Видеозапись природного явления очень быстро распространилась в Сети.

    Метеорологи определили подобное явление как воронкообразное, или торнадное облако, которое порождается тем же процессами, которые дают старт торнадо. Если подобное облако достигает земли или воды, и при этом его вращают достаточно сильные ветры, образуется торнадо.

    Автор: Валентин Меликов
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