Жители России перестали доверять кредитным картам

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Москва, 5 октября. Все больше россиян предпочитают брать кредиты наличными. Желающих взять взаймы с помощью банковских карт становится все меньше.

По данным специалистов Объединенного кредитного бюро, в этом году число кредитов, выданных живыми деньгами, увеличилось на 10%, сообщает газета «Известия». Заимствования с помощью пластиковых карт снизились на 8%. По мнению специалистов, это говорит о том, что граждане перестали доверять кредиткам.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что кредитные карты — это значительно более дорогой продукт, чем кредит наличными. И хотя у «пластика» есть месяцы, когда проценты не взимаются, на практике люди очень часто выходят за рамки этого периода. Аналитики отмечают, что кредитными картами предпочитают пользоваться состоятельные люди.