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Украина
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Экономика
Жители России перестали доверять кредитным картам
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    Жители России перестали доверять кредитным картам

    7:22  5 Октября 2017
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    Жители России перестали доверять кредитным картам

    Москва, 5 октября. Все больше россиян предпочитают брать кредиты наличными. Желающих взять взаймы с помощью банковских карт становится все меньше.

    По данным специалистов Объединенного кредитного бюро, в этом году число кредитов, выданных живыми деньгами, увеличилось на 10%, сообщает газета «Известия». Заимствования с помощью пластиковых карт снизились на 8%. По мнению специалистов, это говорит о том, что граждане перестали доверять кредиткам.

    Жители России перестали доверять кредитным картам

    Финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что кредитные карты — это значительно более дорогой продукт, чем кредит наличными. И хотя у «пластика» есть месяцы, когда проценты не взимаются, на практике люди очень часто выходят за рамки этого периода. Аналитики отмечают, что кредитными картами предпочитают пользоваться состоятельные люди. 

    Автор: Алексей Громов
    #банки #кредиты #деньги
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