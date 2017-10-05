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Украина
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МИД Канады прокомментировал принятие парламентом аналога акта Магнитского
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    МИД Канады прокомментировал принятие парламентом аналога акта Магнитского

    7:12  5 Октября 2017
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    МИД Канады прокомментировал принятие парламентом аналога акта Магнитского

    Оттава, 5 октября. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд прокомментировала принятие нижней палатой парламента аналога акта Магнитского.

    «Канада имеет в мире прочную репутацию страны, которая четко придерживается демократических ценностей и поддерживает права человека. Билль станет эффективным инструментом внешней политики Канады в современных условиях», — цитирует главу МИД Канады RT.

    По мнению дипломата, в том случае, если документ будет принят верхней палатой канадского парламента и получит добро от королевы, государство сможет налагать санкции на лиц, которые, по мнению Канады, нарушают права человека или замешаны в коррупции.

    Напомним, что «закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств» («закон имени Магнитского») был принят единогласно в палате общин парламента Канады. Документ предполагает меры против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама.

    Автор: Константин Терехов
    #канада #акт магнитского
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