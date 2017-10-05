МИД Канады прокомментировал принятие парламентом аналога акта Магнитского

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Оттава, 5 октября. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд прокомментировала принятие нижней палатой парламента аналога акта Магнитского.

«Канада имеет в мире прочную репутацию страны, которая четко придерживается демократических ценностей и поддерживает права человека. Билль станет эффективным инструментом внешней политики Канады в современных условиях», — цитирует главу МИД Канады RT.

По мнению дипломата, в том случае, если документ будет принят верхней палатой канадского парламента и получит добро от королевы, государство сможет налагать санкции на лиц, которые, по мнению Канады, нарушают права человека или замешаны в коррупции.

Напомним, что «закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств» («закон имени Магнитского») был принят единогласно в палате общин парламента Канады. Документ предполагает меры против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама.