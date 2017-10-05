Премьера Великобритании Мэй «уволили» в прямом эфире

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Москва, 5 октября. Британский пранкер Саймон Бродкин прервал выступление премьер-министра Терезы Мэй, вручив ей форму для увольнения P45.

Как передает Telegraph, политик выступала на съезде консервативной партии Великобритании. Ее речь прервал внезапно появившийся пранкер. Он протянул премьеру форму P45 — документ, который заполняют при увольнении. При этом он заявил, что передать бумагу «попросил Борис».

В ответ Мэй сказала, что есть только один человек, которому она хотела бы вручить форму P45. По ее словам, это Джереми Корбин.

Hi @BorisJohnson, I gave Theresa her P45 just like you asked. pic.twitter.com/gzW0UluDMv — Simon Brodkin (@simonbrodkin) October 4, 2017

Напомним, при увольнении работники в Великобритании получают налоговую форму P45. В бланке фиксируются полученные человеком доходы и уплаченные налоги.