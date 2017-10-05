Названы пять самых популярных моделей такси в России

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Москва, 5 октября. Специалисты сервиса такси «Везет» опросили несколько тысяч московских таксистов, чтобы определить самые распространенные марки автомобилей, на которых они работают. Рейтинг для столичных городов, как оказалось, несколько отличается от провинции, где наибольшей популярностью стабильно пользуются отечественные марки.

У «столичных» таксистов на первом месте по популярности оказался Ford Focus. Неприхотливая бюджетная машина полюбилась таксистам надежным двигателем и ходовой частью; кроме того, таксисты отмечают повышенный, по сравнению с другими бюджетными моделями, уровень комфорта. На втором месте — сверхбюджетный Renault Logan. Несмотря на то, что в столичных городах клиенты регулярно брезгуют просто оснащенной моделью, Logan остается достаточно комфортной машиной с надежной подвеской и ходовой.

На третьем месте у таксистов оказался «народный» Hyundai Solaris — автомобиль, который в России стал одной из самых популярных моделей во всех сферах жизни. На четвертом и пятом местах оказались Skoda Octavia, которую любят за комфортный салон и надежность, и другой «народный» автомобиль Kia Rio. Слабым местом у более бюджетных моделей является шумоизоляция.

В регионах топ-3 выглядит проще - просторная и комфортная Lada Largus, и бюджетные, однако современные Granta и Priora. Любят провинциальные таксисты и Renault Logan.