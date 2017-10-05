Вице-губернаторы Приморья стали «исполняющими обязанности»

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Владивосток, 5 октября. К должностям всех десяти вице-губернаторов Приморского края после отставки главы региона Владимира Миклушевского добавилась приставка «исполняющий обязанности».

Представитель администрации региона сообщил, что это стандартная процедура, которая соответствует Уставу, передает ТАСС. Новый глава Приморского края, согласно правилам, может отправить вице-губернаторов в отставку, а после, при желании, снова принять их на работу.

Чиновник уточнил, что исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко планирует в пятницу встретиться с действующим руководством Приморья.