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Российские ученые составят карту Вселенной
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    Российские ученые составят карту Вселенной

    7:00  5 Октября 2017
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    Российские ученые составят карту Вселенной

    Москва, 5 октября. В 2017 году Россия намерена вывести на орбиту уникальный рентгеновский телескоп, который поможет создать карту Вселенной.

    Как пишет газета «Известия», составить карту Вселенной намерены ученые астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», строительство которой завершаются в НПО имени Лавочкина.

    Отмечается, что проект должен будет ответить на вопрос, как проходила эволюция галактик. Как рассказал академик РАН Рашид Сюняев, аппарат «Спектр-РГ» распознает около трех миллионов сверхмассивных черных дыр. Также он зафиксирует около 100 тысяч скоплений галактик. Эти данные лягут за основу самой большой карты Вселенной.

    Российские ученые составят карту Вселенной

    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #космос #ран #вселенная #галактика #карта
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