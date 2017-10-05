Российские ученые составят карту Вселенной

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Москва, 5 октября. В 2017 году Россия намерена вывести на орбиту уникальный рентгеновский телескоп, который поможет создать карту Вселенной.

Как пишет газета «Известия», составить карту Вселенной намерены ученые астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», строительство которой завершаются в НПО имени Лавочкина.

Отмечается, что проект должен будет ответить на вопрос, как проходила эволюция галактик. Как рассказал академик РАН Рашид Сюняев, аппарат «Спектр-РГ» распознает около трех миллионов сверхмассивных черных дыр. Также он зафиксирует около 100 тысяч скоплений галактик. Эти данные лягут за основу самой большой карты Вселенной.