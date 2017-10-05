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Общество
До конца года памятник Гагарину установят в шести странах мира
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    До конца года памятник Гагарину установят в шести странах мира

    6:49  5 Октября 2017
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    До конца года памятник Гагарину установят в шести странах мира

    Москва, 5 октября. Памятники советскому космонавту Юрию Гагарину до конца 2017 года появятся в шести странах мира.

    Как пишет газета «Известия», их установят во Франции, в Казахстане, Нигерии, Палестине, Сербии и Италии. Также в 2018 году памятники первому космонавту появятся в Японии и Республике Корея.

    Как рассказали инициаторы проекта из международного благотворительного фонда «Диалог культуры – Единый мир», скульптуру также планируют поставить на одну из антарктических станций России. Как добавили в организации, во французском городе Монпелье памятник Гагарину откроют уже 5 октября.

    Напомним, бюсты легендарного космонавта установлены почти в 30 странах мира.

    До конца года памятник Гагарину установят в шести странах мира

    Автор: Алия Садыкова
    #памятник #гагарин #бюст
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