До конца года памятник Гагарину установят в шести странах мира

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Москва, 5 октября. Памятники советскому космонавту Юрию Гагарину до конца 2017 года появятся в шести странах мира.

Как пишет газета «Известия», их установят во Франции, в Казахстане, Нигерии, Палестине, Сербии и Италии. Также в 2018 году памятники первому космонавту появятся в Японии и Республике Корея.

Как рассказали инициаторы проекта из международного благотворительного фонда «Диалог культуры – Единый мир», скульптуру также планируют поставить на одну из антарктических станций России. Как добавили в организации, во французском городе Монпелье памятник Гагарину откроют уже 5 октября.

Напомним, бюсты легендарного космонавта установлены почти в 30 странах мира.