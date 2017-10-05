Донбасс: в ЛНР и ДНР уверены, что новый законопроект Порошенко приведет к войне

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Луганск (ЛНР), 5 октября. Руководство ЛНР и ДНР уверены, что новый законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса приведет к войне. Об этом пишут «Известия».

По мнению представителей Луганской и Донецкой народных республик, инициатива президента Украины есть не что иное, как «попытка раскачать ситуацию, которая приведет к эскалации противостояния».

«Украина накапливает силы и пытается усугубить ситуацию. А поскольку политические обязательства и вопросы обеспечения безопасности на линии разграничения взаимосвязаны, это говорит о том, что произойдет полная остановка в мирном урегулировании конфликт», — заявил представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

Ничего хорошего от нового законопроекта не ждет и председатель Верховного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин, которые отметил, что «документ — имитация выполнения Минских соглашений, а на деле — их нарушение».

Напомним, что Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что документ будет принят депутатами в самые ближайшие дни.