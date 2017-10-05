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Охранник, спокойно наблюдавший за ограблением, стал звездой Интернета
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    Охранник, спокойно наблюдавший за ограблением, стал звездой Интернета

    6:48  5 Октября 2017  /обновлено: 7:07  05 Октября 2017
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    Охранник, спокойно наблюдавший за ограблением, стал звездой Интернета

    Комсомольск-на-Амуре, 5 октября. Видео ограбления магазина в Комсомольске-на-Амуре буквально «взорвало» Интернет. На кадрах полуголый мужчина грабит супермаркет под наблюдением охранника.

    В Интернет попали кадры с камер видеонаблюдения, сообщает Телеканал 360. На них видно, как полуголый мужчина направляется к кассе, ничего не спрашивая, бьет кулаком в лицо двух сотрудниц, и требует отдать ему деньги. Следом за грабителем идет охранник магазина, который, видя происходящее, старается не приближаться к преступнику и просто наблюдает, как тот берет наличность и покидает торговую точку.  

    В Сети развернулись ожесточенные споры. Многие пользователи пишут, что в обязанности охраны входит реагирование на подобные ситуации, но этот просто струсил. Другие утверждают, что мужчина поступил правильно, в такой ситуации не стоит рисковать жизнью.

    Автор: Алексей Громов
    #ограбление #интернет #комсомольск-на-амуре
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