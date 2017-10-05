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Военные из США погибли при нападении боевиков на патруль в Нигере
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    Военные из США погибли при нападении боевиков на патруль в Нигере

    6:38  5 Октября 2017
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    Военные из США погибли при нападении боевиков на патруль в Нигере

    Вашингтон, 5 октября. Трое военнослужащих американского спецназа погибли при обстреле боевиков в Нигере.

    Как передает Reuters, были ранены еще два бойца.

    Отмечается, что совместный патруль военных США и Нигера попал под обстрел «враждебных сил» на юго-западе Нигера. Информацию подтверждают в Африканском командовании Вооруженных сил США.

    Ранее сообщалось, что атака на патруль произошла около границы с Мали. Напомним, военные США участвуют в подготовке солдат армии Нигера.

    Военные из США погибли при нападении боевиков на патруль в Нигере

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #военные #нигер
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