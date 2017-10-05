Военные из США погибли при нападении боевиков на патруль в Нигере

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Вашингтон, 5 октября. Трое военнослужащих американского спецназа погибли при обстреле боевиков в Нигере.

Как передает Reuters, были ранены еще два бойца.

Отмечается, что совместный патруль военных США и Нигера попал под обстрел «враждебных сил» на юго-западе Нигера. Информацию подтверждают в Африканском командовании Вооруженных сил США.

Ранее сообщалось, что атака на патруль произошла около границы с Мали. Напомним, военные США участвуют в подготовке солдат армии Нигера.