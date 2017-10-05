Польша освободилась от обязательств перед Украиной, купив уголь в Донбассе

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Варшава, 5 октября. Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сообщил, что отсутствие деловых обязательств по продаже угля Украине позволило Польше публично «признаться» в закупках в Донбассе.

Митрахович подчеркнул, что европейские страны пока не спешат публично говорить о том, что покупают уголь в республиках Донбасса. Однако польские власти закупили уголь в Донбассе, не опасаясь претензий Киева. Этот факт подтвердил глава Минэнерго Польши Кшиштоф Тхужевский, сообщает «Экономика сегодня».

По его словам, было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок. Министр энергетики Украины Игорь Насалик уже отреагировал на это событие. Он не только выразил сожаление, что «победили экономические соображения», но и заявил, что таким образом Варшава поддерживает ЛНР и ДНР.